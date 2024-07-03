Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Девять новых площадок включили в программу реновации, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Они расположены в пяти округах и семи районах города. Построенные там новостройки помогут расселить 23 старых дома и предоставить комфортное жилье 4,2 тысячи человек.

Мэр напомнил, что всего для программы реновации подобрали 623 площадки. На сегодняшний день возведено уже 314 жилых комплексов. В работе находятся еще 475 домов. Переехали или находятся в процессе переселения более 163 тысяч москвичей.

Ранее под заселение по программе реновации передали новостройку в Перове. Дом расположен возле Терлецкого парка по адресу дом 56/2, улица Металлургов. В него должны переехать жители двух устаревших домов на Федеративном проспекте.

