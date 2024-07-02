Новостройка на улице Металлургов в Москве передана под заселение по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Новостройку в Перове передали под заселение по программе реновации, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Дом расположен возле Терлецкого парка по адресу дом 56/2, улица Металлургов. В него должны переехать жители двух устаревших домов на Федеративном проспекте.

"К поэтапному переезду из двух расселяемых домов на Федеративном проспекте с начала июля приступят 250 жителей – это 119 семей. На первом этаже новостройки откроется центр информирования по переселению", – пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на Левкина.

Всего в столичном районе планируют расселить 196 домов, для этого подобрали 17 территорий для новостроек, а 9 из них уже передали под заселение. Реновацию в Перове начали в ноябре 2020 года, когда жители трех зданий на Зеленом проспекте начали переезжать в новый дом.

"С того момента квартиры в восьми современных жилых комплексах получили уже почти 2,6 тысячи человек, из них около 960 – с начала 2024 года", – сказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее городские власти анонсировали возведение нового дома в районе Южное Тушино. Постройку по реновации построят на Сходненской улице, возле одноименной станции метро.

