Свыше 36 тыс москвичей получат новые квартиры по реновации в СВАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Северо-Восточном административном округе Москвы более 36 тысяч горожан получат жилье по программе реновации, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам заммэра, для переселения москвичей подобраны 92 стартовые площадки площадью более 1,2 миллиона квадратных метров. Сейчас в округе возведены 42 новостройки. Еще 30 домов строятся, столько же находятся на стадии проектирования.

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что новые квартиры в СВАО уже получили жители 75 старых домов. Они переезжают в 41 новостройку в 13 районах. Всего на северо-востоке Москвы планируется расселить 86,5 тысячи жителей. Город предоставит им современное и комфортное жилье с готовой отделкой и благоустроенными придомовыми территориями, подчеркнул Левкин.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что программа реновации в СВАО охватила 14 районов, а в районе Северном она уже завершена. По его словам, с 2018 года новые квартиры там получили 13,2 тысячи москвичей. Больше всего правообладателей в Бабушкинском районе (3,3 тысячи), в Лосиноостровском (порядка 2,4 тысячи) и в Южном Медведкове (почти 2 тысячи).

Ранее Гаман сообщил, что более трех тысяч москвичей, проживавших в 169 старых домах, получили квартиры в 102 новостройках по реновации в мае 2024 года. Больше всего договоров заключили жители Восточного административного округа (727 горожан), юго-востока столицы (704) и запада города (почти 500 человек).

