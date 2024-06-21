Строительство дома по реновации началось на улице Академика Скрябина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Строители начали возводить новый жилой дом на юго-востоке Москвы по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Четырехсекционное здание переменной этажности с подземным паркингом возводят по адресу улица Академика Скрябина, земельный участок № 40", – объяснил он.

Сейчас на стройплощадке идут работы нулевого цикла, подчеркнул Загрутдинов. Новостройка в районе Кузьминки, напомнил руководитель департамента, будет включать в себя 300 квартир: 36 – однокомнатные, 213 – двухкомнатные и 51 – трехкомнатная. Фасад сооружения возведут из навесных панелей, облицованных кирпичом, а также установят корзины для кондиционеров, сказал он.

На первом этаже, в вестибюле, будут помещения для колясок и велосипедов, кладовая для уборочного инвентаря и грузопассажирские лифты, а во дворе проведут благоустройство, озеленив территорию кустарниками, деревьями и цветами, рассказал глава Депстроя. Здесь же обустроят площадку для детей, спортплощадку и территорию для отдыха, заключил он.

Ранее Загрутдинов рассказывал, что строительство двух жилых корпусов для переселенцев по программе реновации началось на Веерной улице на западе Москвы. На тот момент здесь уже шли работы по разработке котлована и обустройству ограждения. Дом в Очаково-Матвеевском включит в себя 552 квартиры.

