Строительство двух жилых корпусов по реновации началось на Веерной улице в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство двух жилых корпусов для переселенцев по программе реновации началось на Веерной улице на западе Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы, ссылаясь на руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова.

"Здания будут переменной этажности с подземным паркингом. В настоящее время на площадке ведут работы нулевого цикла, <...> также проходят работы по устройству шпунтового ограждения и разработке котлована", – уточнил он.

Сооружения, расположенные в столичном районе Очаково-Матвеевское, будут включать в себя 552 квартиры: 238 однокомнатные, 160 двухкомнатные и 154 трехкомнатные, сказал Загрутдинов. Фасады новостроек, по его словам, будут облицованы навесными панелями с керамическим кирпичом.

На первом этаже поместят вестибюль с комнатой для хранения велосипедов и колясок, кладовую для уборочного инвентаря и лифты, подчеркнул глава Депстроя. Территорию вокруг жилых корпусов озеленят, а также установят детскую площадку, места для отдыха и спорта, уточнил он. Достроить здания планируют уже в 2026 году, заключил Загрутдинов.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что жилье по реновации получат свыше 16 тысяч жителей ЦАО. Градоначальник добавлял, что в центре города в программу вошли 110 домов, а для возведения новых зданий подобрали 20 стартовых площадок. На разных этапах проектирования и строительства, говорил мэр, находятся 11 домов, а еще 7 уже достроены.

