Свыше 3 тыс жителей ЗАО получили квартиры по программе реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 3,2 тысячи жителей Западного административного округа получили жилье в новостройках по программе реновации с начала этого года. За все время действия программы на западе столицы – свыше 19 тысяч москвичей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

Так, программа реновации охватила в ЗАО 10 районов, к переезду в новые квартиры приступили жители 152 старых домов.

"Все они заключили договоры с департаментом городского имущества на равнозначные квартиры. Еще около 450 человек сейчас оформляют документы на предложенное жилье. В основном это те, кто только недавно приступил к переселению", – отметил Гаман.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, Западный административный округ является вторым после ЮВАО по количеству домов, жители которых уже получили новое жилье.

Он уточнил, что 17 зданий полностью расселены, еще 66 – уже были демонтированы. На месте снесенных домов специалисты построили и передали под заселение четыре многоквартирных новостройки в районах Можайский и Фили-Давыдково.

Москвичам предлагается равнозначное жилье: такое же количество комнат, а их общая площадь при этом больше за счет просторных кухонь и коридоров. Отделка в квартирах выполнена по единому стандарту, который был утвержден правительством столицы.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что на сегодняшний день на западе город возводится еще 21 дом, 27 зданий находятся на стадии проектирования. Все они строятся по индивидуальным проектам.

"Придомовые территории будущих новостроек станут приватными, зонированными и озелененными пространствами с оборудованными детскими и спортивными площадками, беседками и лавочками", – добавил он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что около 70 объектов инфраструктуры уже включили в Адресную инвестиционную программу для кварталов по реновации в Москве. Там появятся более 50 учреждений образования, 5 спортивных и культурных сооружений, 10 административных и других зданий.

До этого заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в Северо-Восточном административном округе Москвы более 36 тысяч горожан получат жилье по программе реновации.