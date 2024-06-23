Собянин: около 70 объектов инфраструктуры включено в Адресную инвестиционную программу

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 70 объектов инфраструктуры уже включили в Адресную инвестиционную программу для кварталов по реновации в Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По его словам, там появятся более 50 учреждений образования, 5 спортивных и культурных сооружений, 10 административных и других зданий.



"Программа реновации создает комфортные условия для проживания ее участников и других жителей кварталов. Благоустраиваем в них зеленые дворы и зоны отдыха", – отметил мэр Москвы.

В частности, благодаря программе реновации в городе появляются новые рабочие места. На первых этажах новостроек возводят нежилые помещения для бизнеса. В разных районах Москвы уже реализовали свыше 600 таких объектов.



Всего с начала действия программы реновации в столице построили 311 новостроек, а свыше 162 тысяч человек переехали или находятся в процессе переселения.

Ранее руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что более трех тысяч москвичей, проживавших в 169 старых домах, получили квартиры в 102 новостройках по реновации в мае 2024 года. Больше всего договоров заключили жители Восточного административного округа (727 горожан), юго-востока столицы (704) и запада города (почти 500 человек).

