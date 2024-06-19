Собянин: более 16 тысяч жителей ЦАО получат жилье по программе реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 16 000 жителей Центрального административного округа получат жилье по реновации, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, в центре Москвы в программу включены 110 домов. Помимо этого, для возведения новостроек в центре подобраны 20 стартовых площадок. При этом на этапах проектирования и строительства находятся 11 домов. Еще 7 зданий уже ввели в эксплуатацию.

Собянин уточнил, в центре Москвы также возводят социальную инфраструктуру для удобства жителей. Например, в Большом Тишинском переулке Пресненского района построят учебный корпус на 300 мест. Он войдет в состав образовательного комплекса ГБОУ "Романовская школа". Объект готов больше чем на 40%. Здание поступит в эксплуатацию в 2025 году.



Кроме того, в Причальном проезде этого же района появится учебный корпус на 400 мест. Он готов более чем на 30%. В Стрельбищенском переулке построят детский сад на 225 мест. Его готовность составляет 12%.

Ранее глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в Таганском районе снесли первые жилые дома в рамках реновации. Здания были расположены по адресам Нижегородская улица, дома 24 и 26. Жильцы снесенных домов получили новые квартиры на улице Мельникова, дополнил Загрутдинов.