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03 мая, 11:29

Город

Первые жилые дома снесли по программе реновации в Таганском районе

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Таганском районе Москвы снесли первые жилые дома в рамках программы реновации. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Они стали первыми объектами, снесенными в рамках реализации программы в ЦАО. Здания были расположены по адресам Нижегородская улица, дома 24 и 26", – информировал он.

Жильцы снесенных домов получили новые квартиры на улице Мельникова. Новостройка стала первой заселенной по программе реновации в районе.

Старые здания демонтировали по технологии умного сноса. Он отличается безопасностью, экологичностью и максимальной переработкой отходов. При применении технологии окружающие деревья стараются сохранить.

Ранее в столичном районе Перово возвели девятый дом по программе реновации. В новостройке 158 просторных квартир с уже готовой улучшенной отделкой. Дом находится недалеко от станции метро "Новогиреево", сейчас он готовится к заселению.

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Сюжет: "Мой район"
городреновация
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