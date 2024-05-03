03 мая, 11:29Город
Первые жилые дома снесли по программе реновации в Таганском районе
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В Таганском районе Москвы снесли первые жилые дома в рамках программы реновации. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
"Они стали первыми объектами, снесенными в рамках реализации программы в ЦАО. Здания были расположены по адресам Нижегородская улица, дома 24 и 26", – информировал он.
Жильцы снесенных домов получили новые квартиры на улице Мельникова. Новостройка стала первой заселенной по программе реновации в районе.
Старые здания демонтировали по технологии умного сноса. Он отличается безопасностью, экологичностью и максимальной переработкой отходов. При применении технологии окружающие деревья стараются сохранить.
Ранее в столичном районе Перово возвели девятый дом по программе реновации. В новостройке 158 просторных квартир с уже готовой улучшенной отделкой. Дом находится недалеко от станции метро "Новогиреево", сейчас он готовится к заселению.
"Мой район. Новости": 19 домов включены в программу реновации в Академическом районе