2,7 тысячи жителей ЮЗАО Москвы получили квартиры по реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

2,7 тысячи жителей ЮЗАО из 31 старого дома стали правообладателями квартир по программе реновации с начала года, об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

"Договоры на новое жилье здесь оформили больше всего жителей столицы в сравнении с другими столичными округами. <...> Город предложил им жилье в 23 новостройках", – уточнил Гаман.

По его данным, реновация затронула 10 районов на юго-западе Москвы, где уже получили новое жилье 16,7 тысячи человек. Предполагается, что владельцами новых квартир станут 117 тысяч горожан из 520 домов.

"В округе почти 70 процентов семей воспользовались бесплатной помощью при переезде. Им предоставили грузчиков и автотранспорт для перевозки личных вещей", – добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он напомнил, что первый этап реновации в ЮЗАО завершат в конце 2024 года, к этому времени предстоит выдать ключи от новых квартир жителям 89 домов. Из них 73 уже находятся в процессе расселения или уже полностью отселены. Левкин уточнил, что этот этап завершен на 82%.

Ранее заммэра Владимир Ефимов рассказывал, что на месте 405 снесенных по программе реновации домов в Москве возведут 113 новостроек. Новые квартиры в них получат порядка 70 тысяч горожан.