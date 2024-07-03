Около 800 жителей Измайлова приступают к переселению по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители пяти домов в районе Измайлово приступили к переселению в новые квартиры в рамках программы реновации. Жилой комплекс для них был возведен по адресу Сиреневый бульвар, дом 4/7. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу столичного департамента градостроительной политики.

"В новостройку поэтапно начинают переезжать более 300 семей из пяти расселяемых зданий по адресам 5-я Парковая улица, дом 38, 2-я Прядильная улица, дом 8, 2-я Прядильная улица, дом 9, 3-я Прядильная улица, дом 1, и Измайловский бульвар, дом 15", – добавили там.

В ведомстве также сообщили, что на первом нежилом этаже новостройки будет открыт центр информирования населения, который окажет помощь жителям по вопросам, связанным с переездом и подготовкой необходимой документации.

Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман уточнил, что всего современные квартиры в новостройке получат более 790 человек. При этом переселение будет проходить поэтапно.

Так, на данный момент специалисты департамента уже подготовили письма с предложениями равнозначных квартир для жителей из домов на 2-й и 3-й Прядильной улице. С 8 июля первые жители смогут приступить к осмотру нового жилья. Москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru могут записаться на осмотр с помощью суперсервиса, выбрав при этом удобное для себя время.

Отмечается, что фасад здания облицован кирпичом бежево-серых и коричневых оттенков, а крыша дома украшена декоративным парапетом. Специалисты смонтировали в каждой квартире вывод для кондиционера, а на наружной стене – овальные корзины под внешний блок системы.

По словам главы столичного Депстроя Рафика Загрутдинова, корпуса новостройки сформировали внутреннее придомовое пространство – приватное и комфортное место отдыха для жителей. Во дворе специалистами было обустроено несколько зон: спортивная, детская, пешеходная и рекреационная.

"В местах активного отдыха есть мягкое резиновое покрытие, современное игровое и спортивное оборудование – турники и тренажеры. Так что заниматься спортом новоселы смогут, не выходя за пределы новостройки", – отметил Загрутдинов.

В районе Измайлово уже передали под заселение четыре жилых комплекса. На одной из площадок проходят строительно-монтажные работы, еще для 11 новостроек в данный момент разрабатывается проектная документация, а для двух объектов подготовили градостроительные планы участков.

Жилой дом по программе реновации с подземным паркингом также планируют возвести в столичном районе Выхино-Жулебино. Новостройка будет располагаться рядом со станцией метро "Юго-Восточная".

Еще одну новостройку передали под заселение по программе реновации в Перове. Дом расположен возле Терлецкого парка по адресу дом 56/2, улица Металлургов. В него должны переехать жители двух устаревших домов на Федеративном проспекте.

