Еще один дом по программе реновации появится в районе Выхино-Жулебино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жилой дом по программе реновации с подземным паркингом планируют возвести в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"На участке площадью 1,84 гектара планируется возвести жилой дом для целей программы реновации. Москомархитектура утвердила градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу Самаркандский бульвар, земельный участок 20/1/2", – указала она.

Новостройка будет располагаться рядом со станцией метро "Юго-Восточная".

На сегодняшний день в Выхине-Жулебине строят четыре жилых комплекса, рассчитанных на 932 квартиры. По словам главы департамента строительства Рафика Загрутдинова, с начала запуска программы в эксплуатацию ввели уже три корпуса на 1 229 квартир. Они появились на улице Академика Скрябина, Самаркандском бульваре и в Ферганском проезде.

"Всего в Выхине-Жулебине по программе реновации предстоит расселить 60 старых домов. Это позволит обеспечить современными квартирами 14,7 тысячи жителей", – отметил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Ранее в Таганском районе Москвы снесли первые жилые дома в рамках программы реновации. Они стали первыми объектами, снесенными в рамках реализации программы в ЦАО. Здания располагались по адресам Нижегородская улица, дома 24 и 26.