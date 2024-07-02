Жилой комплекс построят по программе реновации в Свиблове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жилой комплекс на 1 086 квартир появится по программе реновации в столичном районе Свиблово по адресу Кольская улица, земельный участок 7. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Здания будут переменной этажности с подземным паркингом. В домах разместятся квартиры с улучшенной отделкой, в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы", – отметил руководитель ведомства.

В настоящее время специалисты возводят монолитные конструкции. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Фасады зданий облицуют крупноформатными НРL-панелями. На них установят металлические корзины под кондиционеры. Входные группы оформят витражным остеклением. В новом жилом комплексе будет 1 086 квартир, из которых 288 – однокомнатных, 617 – двухкомнатных, 175 – трехкомнатных и 6 – четырехкомнатных. Кроме того, 17 квартир будут предусмотрены для маломобильных горожан.

В вестибюле жилой части каждого корпуса специалисты построят комнату для хранения колясок и велосипедов, кладовую для уборочного инвентаря и зону почтовых ящиков. Между этажами установят грузопассажирские лифты, в которых сделают визуальные и тактильные средства информации. Также в домах будут системы охраны, оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

На придомовой территории установят детские площадки, зоны отдыха и высадят деревья. Помимо этого, там возведут зоны для спорта с турниками и тренажерами.

Ранее новостройку в Перове передали под заселение по программе реновации. Дом расположен возле Терлецкого парка по адресу дом 56/2, улица Металлургов. В него должны переехать жители двух устаревших домов на Федеративном проспекте.

