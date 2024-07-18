Жители дома на Радужной улице начали переезд в новостройку по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В новый жилой комплекс, построенный по программе реновации в Бабушкинском районе Москвы, начали переезжать жители дома 17 на Радужной улице, рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"С начала июля 2024 года горожане начали переезд в современный жилой комплекс на Ленской улице. Новостройка располагается в районе с развитой социально-бытовой инфраструктурой. Она находится в шаговой доступности от станции метро "Бабушкинская", рядом имеются места для прогулок на природе и занятий спортом – сквер "Красная дорожка" и парк "Яуза", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Вице-мэр также подчеркнул, что горожанам предлагаются квартиры с улучшенной отделкой, которая соответствует стандартам программы реновации. Благодаря этому жители могут сразу заселяться в новый дом.

К настоящему моменту на территории Бабушкинского района по программе реновации было закончено или находится на стадии завершения расселение 22 дома. В общей сложности жители заняли в новостройках более 1 200 квартир, уточнил Овчинский.

В свою очередь, министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что ведомство предложило 211 жителям дома на Радужной улице переехать в новые квартиры. Они начали осматривать квартиры 1 июля, и к настоящему моменту с выбором определились около 90% семей. При этом 20% жильцов расселяемого дома уже заключили договоры.

Между тем с начала 2024 года под заселение по программе реновации для 15 тысяч горожан было передано около 30 новостроек в 21 районе Москвы. Все квартиры обладают улучшенной отделкой, а на первых этажах домов создаются места для хранения колясок и велосипедов, магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы и секции для детей.