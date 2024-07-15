Почти 20 тыс москвичей заключили договоры на новые квартиры по реновации с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За шесть месяцев текущего года правообладателями квартир в построенных по программе реновации домах стали 19,3 тысячи москвичей, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, всего в рамках программы ключи от квартир в 306 новых домах получили 154,1 тысячи человек. Показатель первых шести месяцев 2024 года почти на 20% превышает показатель такого же периода прошлого года.

Город предлагает москвичам равнозначное жилье в новостройках. В квартирах такое же количество комнат, как и освобождаемых, но при этом их общая площадь больше за счет более просторных кухонь и коридоров.

На востоке столицы новые квартиры получили около 4,3 тысячи москвичей, на западе – примерно 3,4 тысячи, на юго-востоке и юго-западе – свыше 3 тысяч в каждом, на севере – более 2,1 тысячи.

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в квартирах выполнили улучшенную отделку по стандартам программы реновации, утвержденным правительством города.

Первые этажи домов – нежилые. Там размещаются вестибюли, лифтовые холлы, комнаты для хранения колясок и велосипедов, кладовые, технические помещения и почтовые ящики. Также здесь открываются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

На этапе заселения на первых этажах работают центры информирования граждан. Сотрудники департамента городского имущества помогают москвичам при подготовке нужных документов и консультируют их по возникающим вопросам. Также для удобства на портале mos.ru работает суперсервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации".

Ранее сообщалось, что с начала реновации в Москве под заселение передали 307 жилых комплексов, в которых насчитывается порядка 76 тысяч квартир. В общей сложности для строительства новых домов столичные власти выбрали 623 площадки, на которых появится около 10,2 миллиона квадратных метров жилья. С августа 2017 года по настоящее время правообладателями новых квартир стали свыше 145 тысяч горожан, в процессе переезда находятся еще 18 тысяч жителей.

