Четыре ЖК появятся по программе реновации в районе Бирюлево Восточное

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Возведение и проектирование четырех жилых комплексов (ЖК) по программе реновации идет в районе Бирюлево Восточное. После окончания строительства новые квартиры смогут получить 1,9 тысячи человек, которые сейчас живут в 17 домах, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что жилой дом, рассчитанный на 108 квартир, возводится по адресу Загорьевская улица, владение 2/2. Кроме того, в настоящее время проектируются еще три ЖК, жилая площадь которых составит 24,7 тысячи квадратных метров. Их планируется построить на земельных участках № 31/2, 33 и 35 на Касимовской улице.

"С момента начала реализации программы реновации в районе Бирюлево Восточное ввели в эксплуатацию два здания по адресам Загорьевская улица, дом 2, корпус 1, и Касимовская улица, дом 39, корпус 2", – приводит слова Загрутдинова портал мэра и правительства Москвы.

Он также подчеркнул, что готовая отделка в новых квартирах будет соответствовать стандартам программы реновации.

Первые этажи домов планируется сделать нежилыми. На них будут размещены вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурных, а также кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Кроме того, на первых этажах жилых комплексов могут быть открыты магазины, кафе и салоны красоты. Также эти помещения смогут использоваться для спортклубов и детских секций.

В 2025 году еще три жилых корпуса по программе реновации построят в районе Царицыно. Планируется, что их фасады будут созданы из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных пиленым фасадным керамическим кирпичом. Дома появятся по адресу Кантемировская улица, дом 35.

