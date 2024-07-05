Еще несколько домов по программе реновации появится в Москворечье-Сабурове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Неэффективно используемый участок на Каширском шоссе реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, речь идет об участке площадью 1,39 гектара. На нем планируется построить жилье для программы реновации площадью более 37 тысяч квадратных метров. Ефимов подчеркнул, что вложения в проект оцениваются в 4,9 миллиарда рублей.

Первые этажи новостроек делают нежилыми, за счет чего в столице появляются рабочие места. В результате реализации этого проекта в районе Москворечье-Сабурово создадут около 140 рабочих мест.

Территория расположена между Юго-Восточной хордой и Каширским шоссе, рядом находятся Москва-река, станция метро "Кантемировская" и станция Московского центрального диаметра (МЦД-2).

На первых этажах новостроек откроют объекты бытового обслуживания, магазины, кафе и рестораны. Территорию благоустроят. Там построят дороги, пешеходные тротуары и велодорожки.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.

Он добавил, что на сегодняшний день в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

Недавно Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации были включены девять новых площадок, которые расположены в пяти округах и семи районах города. Построенные там новостройки помогут расселить 23 старых дома и предоставить комфортное жилье 4,2 тысячи человек.

