Встреча Штаба по контролю за программой реновации прошла в Пресненском районе

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Заседание Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации прошло в Центральном административном округе Москвы. На встрече определили сроки переселения жителей четырех домов в Пресненском районе до конца 2024 года, передает Агентство "Москва".

"В Пресненском районе реализуется самая масштабная программа реновации, и очень важно в полной мере проводить информирование жителей домов, подпавших под нее, о ходе строительства и сроках переселения. В феврале мы со штабом обратились к префектуре с просьбой проработать вопрос и дать информацию по планируемым срокам переселения", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она напомнила, что первый круглый стол по проблеме недостаточного информирования жителей о ходе программы общественный штаб провел 15 февраля 2024 года в парке "Зарядье" по ее инициативе. Сейчас же в обсуждении участвовали Светлана Акулова, муниципальный депутат Сергей Одинцов и жители домов 798-го и 800-го кварталов. Также по приглашению штаба на встрече присутствовал начальник управления реновации префектуры ЦАО Москвы Александр Грудев.

Так, по данным управления реновации префектуры ЦАО Москвы, до конца 2024 года организуют переселение жителей домов 10 по улице Литвина-Седого, 14 и 16 по улице Подвойского, 19А по Стрельбищенскому переулку. Они переедут в дом 19 на Пресненском Валу.

"Самый оптимистичный прогноз – сентябрь 2024-го, пессимистичный – ноябрь. В любом случае в наших планах начать переселение в этом году. Мы будет стараться запустить штаб по переселению к Дню города", – прокомментировал Грудев.

Также в штабе рассказали, что планируют посетить новый дом с общественной инспекцией качества отделки и систем эксплуатации в конце июля или начале августа.

В общей сложности в Москве с начала года передали под заселение 30 новостроек. Новоселье в них отметят около 15 тысяч москвичей из 84 старых домов, отмечал Сергей Собянин. При этом в столице за полгода построили уже более 4 миллионов квадратных метров недвижимости. Из них примерно 1,7 миллиона квадратных метров – жилье.

