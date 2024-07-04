Новостройки по программе реновации появятся на Бескудниковском бульваре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Несколько жилых домов построят по программе реновации в Бескудниковском районе столицы, рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская.

Новостройки возведут в рамках застройки квартала, расположенного по адресу Бескудниковский бульвар, дом 44. Общая площадь территории составляет 1,83 гектара, а предельная площадь жилой застройки, объектов бытового назначения и придомовой территории составит около 116 тысяч "квадратов".

"У жильцов новых домов будет множество преимуществ, среди которых в том числе близкое расположение к станции метрополитена "Яхромская", а также к крупному парку "Ангарские пруды", – сказала Княжевская.

Столичные власти ранее анонсировали планы возведения другого жилого комплекса по реновации, который расположен на Кольской улице в Свиблове. Новостройка переменной этажности включит в себя свыше тысячи квартир и подземный паркинг. Достроить ее планируют к 2026 году.

