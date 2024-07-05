Собянин: с начала года под заселение по реновации передали 30 новостроек

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала года под заселение передали 30 новостроек, новоселье в которых отметят около 15 тысяч москвичей из 84 старых домов.

При этом, как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, программа реновации не останавливается на достигнутом. Так, в столице за полгода построили уже более 4 миллионов квадратных метров недвижимости. Из них примерно 1,7 миллиона квадратных метров – жилье.

"В эксплуатацию ввели 10 жилых комплексов, проектируем и строим еще 475 домов", – уточнил градоначальник.

Мэр также добавил, что большая часть зданий была построена за счет инвесторов, что говорит о комфортном деловом климате в Москве.

Кроме того, по словам Собянина, специалисты развивают социальную инфраструктуру. Например, с начала года были возведены 19 объектов образования и 5 – здравоохранения. При этом за полгода 2024 года в столице построили уже шесть зданий культурного значения.

"Близок к выполнению годовой план по вводу спортивных сооружений – уже возвели и ввели в эксплуатацию девять", – подытожил мэр.

Недавно Собянин сообщил, что в программу реновации были включены девять новых площадок, которые расположены в пяти округах и семи районах города. Построенные там новостройки помогут расселить 23 старых дома и предоставить комфортное жилье 4,2 тысячи человек.

