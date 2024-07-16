30 новостроек по программе реновации переданы под заселение в Москве в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 30 новостроек передали под заселение по программе реновации 15 тысячам граждан в 21 районе столицы с начала года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что с начала года осуществляют переселение в новые жилые дома граждане из семи округов столицы.

"Больше всего новостроек в этом году передали под заселение на востоке Москвы – 12 жилых комплексов. Еще по пять – на западе и юго-востоке столицы", – сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

При этом все квартиры передают с улучшенной отделкой, выполненной по стандартам реновации, а на первых этажах новостроек создаются места для хранения колясок и велосипедов, магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы и секции для детей.

С начала реновации в Москве под заселение передали 307 жилых комплексов, в которых насчитывается порядка 76 тысяч квартир. В общей сложности для строительства новых домов столичные власти выбрали 623 площадки, на которых появится около 10,2 миллиона квадратных метров жилья. С августа 2017 года по настоящее время правообладателями новых квартир стали свыше 145 тысяч горожан, в процессе переезда находятся еще 18 тысяч жителей.

