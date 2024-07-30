Три дома по программе реновации введены в эксплуатацию на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории Северо-Восточного административного округа (СВАО) в эксплуатацию в рамках реализации программы реновации были введены три жилых дома. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Многоквартирные дома жилой площадью почти 38,5 тысячи квадратных метров суммарно рассчитаны на 665 новых квартир для переселения жителей районов Ростокино, Марфино и Марьина Роща. По результатам итоговых проверок Мосгосстройнадзор выдал заключения о соответствии новостроек проектной документации, а затем оформил разрешения на их ввод в эксплуатацию", – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Домам были присвоены почтовые адреса проспект Мира, дом 135а, Гостиничный проезд, дом 10, и 2-я улица Марьиной Рощи, дом 3.

Для жителей новых домов создана безбарьерная среда – все входы внутри зданий и на прилегающих территориях расположены на одном уровне с тротуарами, на пешеходных путях уложены тактильные полосы, а во дворе предусмотрены широкие дорожки. Вокруг жилых домов обустроены проезды с возможностью доступа для пожарной техники, оборудованы детские и спортивные площадки, высажены деревья и кустарники.

Дома построены по схожим архитектурным и конструктивным решениям. Балконы и лоджии остеклены, под кондиционеры установлены корзины, фасады имеют природные оттенки.

Первые этажи зданий – нежилые. В них разместятся сквозные входные группы с вестибюлями, комнатами для консьержей и колясочными, а также помещения под объекты бытового, коммерческого и торгового назначения. Новостройки оснащены современными системами видеонаблюдения и пожаротушения.

В новостройках реализованы схожие архитектурные и конструктивные решения. Балконы и лоджии остеклены, установлены корзины под кондиционеры, фасады имеют природные оттенки.

По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству жилых домов, строящихся по программе реновации. Слободчиков рассказал, что на протяжении всех этапов строительства трех домов инспекторы комитета государственного строительного надзора города Москвы провели в совокупности более 40 выездных проверок.

Сейчас на северо-востоке Москвы возводят и проектируют более 80 жилых комплексов. В стадии строительства находятся 27 жилых комплексов, а в стадии проектирования – еще 56.

С начала этого года под заселение по программе реновации для 15 тысяч человек было передано порядка 30 жилых комплексов в 21 столичном районе. Больше всего новых домов передали под заселение в ВАО – 12 новостроек. Еще пять – в ЗАО и ЮВАО.

В Бабушкинском районе завершен первый этап программы реновации, в рамках которого жители 13 старых домов смогли переехать в новые квартиры.

