Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Бабушкинском районе завершен первый этап программы реновации, в рамках которого жители 13 старых домов смогли переехать в новые квартиры. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, на данный момент жители этого района заселяются в еще два дома. Так, в конце июня москвичи смогли переехать в ЖК, расположенный на Ленской улице, 8. Для комфорта граждан в доме обустроили подземный паркинг, а первые этажи отдали под офисы, магазины и кафе.

Территорию вокруг жилого комплекса благоустроили: специалисты установили детскую и спортивную площадки, зону для отдыха, а также школы, детские сады, поликлиники, парки и городской транспорт.

Всего, по словам мэра, в Бабушкинском районе в программу реновации включили 93 дома, поэтому новое жилье смогут обрести 15,3 тысячи человек. Как утверждает Собянин, уже удалось построить восемь жилых комплексов, а сейчас проектируют еще четыре здания.

Ранее сообщалось, что с начала этого года под заселение по программе реновации для 15 тысяч человек было передано порядка 30 жилых комплексов в 21 столичном районе. Больше всего новых домов передали под заселение в ВАО – 12 новостроек. Еще пять – в ЗАО и ЮВАО.

