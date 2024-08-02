Новостройка появится в Бескудниковском районе по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новостройка по программе реновации появится в районе Бескудниково, соответствующий проект строительства уже утвержден, пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Ивана Щербакова.

Здание будет состоять из семи секций разной этажности в 9, 12 и 14 этажей со встроенными помещениями на уровне первого яруса. Он расположится на Коровинском шоссе.

"На типовом жилом этаже запроектировано 29 квартир", – добавил Щербаков.

На подземном этаже постройки возведут автостоянку на 105 мест, а на первом этаже разместят кафе, пункты выдачи интернет-заказов, магазины и другие объекты.

Тем временем 44 жилых комплекса в 12 районах на востоке Москвы, выстроенные по реновации, уже переданы под заселение. При этом свыше 20 тысяч горожан отметили новоселье в современных квартирах. В целом в ВАО столицы предстоит переселить в новые квартиры около 210 тысяч горожан из 1 062 домов.

