Односекционный жилой дом по реновации построят на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Односекционный жилой дом V-образной формы появится в Бабушкинском районе в рамках реализации программы реновации, рассказал руководитель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Необходимая документация уже прошла согласование, добавил он.

Новостройка будет располагаться по адресу улица Летчика Бабушкина, 39, корпус 1.

"Входная группа в жилую часть предусмотрена с двойными тамбурами и запроектирована со стороны улицы", – отметил он.

В здании установят три лифта, а также обустроят отдельные помещения для консьержа, хранения инвентаря и вестибюль. При этом на первом этаже будут находиться объекты общественно-деловой застройки.

В настоящее время в указанном районе осуществляется переселение жителей 22 домов старого жилого фонда, в новые квартиры уже переехали 1,2 тысячи семей. Сейчас на месте старых домов строят 12 жилых комплексов.

Около 322 новостроек с улучшенной отделкой ввели в эксплуатацию за последние 7 лет с начала реализации программы реновации в Москве, сообщил ранее Сергей Собянин. За это время для возведения жилья было выбрано свыше 13 миллионов квадратных метров территорий, а также составлен перечень расселяемых домов и обозначены примерные сроки переезда граждан в новые постройки.

