В Москве запретили строительство квартир меньше 28 "квадратов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве установили минимальную площадь однокомнатных и двухкомнатых квартир. Соответствующий документ опубликован на портале "Консультант плюс", его подписал Сергей Собянин.

"В целях обеспечения благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах <...> правительство Москвы постановляет <...> (установить. – Прим. ред.) минимальную площадь квартир, рассчитываемую без учета площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров, в зависимости от числа их жилых комнат", – говорится в документе.

Согласно постановлению, площадь квартир (без учета площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров) должна составлять не менее чем 28 квадратных метров для однокомнатных квартир. В том числе для квартир, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни. Для двухкомнатных квартир установлено не менее 44 квадратных метров. Постановление вступило в силу с 1 августа 2024 года.

Собянин также рассказал, что около 322 новостроек с улучшенной отделкой ввели в эксплуатацию за последние 7 лет с начала реализации программы реновации. За это время для возведения жилья было выбрано свыше 13 миллионов квадратных метров территорий, а также составлен перечень расселяемых домов и обозначены примерные сроки переезда граждан в новые постройки.

В этом году, по словам мэра, специалисты планируют ввести в эксплуатацию еще около 1,6 миллиона квадратных метров жилья, а также начать переселение примерно 50 тысяч человек.