44 жилых комплекса по реновации переданы под заселение на востоке Москвы

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44 жилых комплекса в 12 районах ВАО Москвы, выстроенные по реновации, переданы под заселение. Об этом сообщает заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Свыше 20 тысяч горожан отметили новоселье в современных квартирах", – сказал он.

В целом на востоке города предстоит переселить в новые квартиры около 210 тысяч горожан из 1 062 домов. На данный момент на территории округа достраивается 41 дом, а еще для 54 готовят проектную документацию, добавил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"На востоке столицы договоры заключили уже 21 130 человек", – указал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Так, в районе Северное Измайлово владельцами новых квартир стали почти 5 800 человек, в Измайлове – более 4 600, а в Перове – свыше 2 700.

Итогами реновации за последние 7 лет стал ввод около 322 новостроек с улучшенной отделкой, рассказывал ранее Сергей Собянин. По словам градоначальника, за это время для возведения жилья было выбрано свыше 13 миллионов квадратных метров территорий, а также составлен перечень расселяемых домов и обозначены сроки переезда граждан.

