Более 730 домов расселены в Москве по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 730 домов были полностью расселены в Москве с момента запуска программы реновации. Их жители уже переехали в новые квартиры, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Москвичи переезжают в современные кварталы, на территории которых возводятся новые социальные объекты, обеспечивающие удобство социальной и деловой инфраструктуры. Также на дворовой территории их новых домов создаются рекреационные, спортивные и детские площадки.

"С начала реализации программы реновации полностью расселены 733 дома, 162 из них – в этом году. Большинство домов после расселения подлежат сносу, так как на их месте предусмотрено строительство нового жилья и социальной инфраструктуры", – рассказал Ефимов.

К настоящему моменту в городе снесен 461 старый дом. На месте этих зданий уже идет строительство 115 жилых комплексов, отметил вице-мэр. Он также уточнил, что в ходе реализации программы реновации под заселение были переданы 16 новостроек, возведенных на месте подлежащих сносу зданий.

При этом жители расселенных домов получили новые квартиры, готовая внутренняя отделка которых соответствует стандартам программы. В них также предустанавливаются светильники, розетки, сантехника и кухонные плиты.

"Среди административных округов лидером по количеству полностью расселенных зданий за все время реализации программы реновации стал юго-восток столицы – здесь переехали в новые квартиры жители 123 многоквартирных домов. На востоке города расселили 103 здания, в Западном административном округе – 90", – отметил в свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

При этом участвующие в программе москвичи при переезде получают равнозначные квартиры. Им предлагаются жилые помещения с тем же количеством комнат, что и в старых домах, однако их общая площадь оказывается больше за счет просторных кухонь и коридоров.

При расселении по реновации квартиры получили 122,8 тысячи горожан, обратил внимание министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Каждый из них заключил с ведомством соответствующий договор. Так, в квартиры на юго-востоке Москвы переехали 22,7 тысячи человек, на востоке – более 15,7 тысячи, а на севере – свыше 15,2 тысячи москвичей.

Между тем в ходе реализации программы реновации в Бабушкинском районе появится односекционный жилой дом V-образной формы. Входная группа в жилую часть здания предусмотрена с двойными тамбурами и запроектирована со стороны улицы. На первом этаже будут находиться объекты общественно-деловой застройки.