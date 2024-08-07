На востоке Москве будет построен дом по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Современный жилой дом возведут в рамках программы реновации на 2-й Владимирской улице, рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Соответствующий градостроительный план уже утвержден. Из него следует, что площадь здания составит 41,8 тысячи квадратных метров, уточнила Княжевская. Она добавила, что программа реновации предусматривает также создание современной городской среды с развитой социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурой.

Так, в кварталах рядом с жилыми домами возводят организации и службы быта, торговые точки и сетевые магазины в шаговой доступности. Таким образом, в районах формируются новые центры притяжения с развитой инфраструктурой.

Сейчас в планах у столичного департамента градостроительной политики организация переезда около 210 тысяч человек из 1 062 домов.

Между тем на сегодняшний день в рамках реализации программы реновации на северо-западе столицы передали под заселение 16 домов. В них заселились около трех тысяч семей. При этом город на безвозмездной основе оказал им помощь: они могли бесплатно воспользоваться транспортом и услугами грузчиков.

Всего программой предусмотрено возведение 432 новых домов в СЗАО. В настоящее время 32 дома находятся на стадиях проектирования и строительства. Для новостроек выбрали 41 площадку.