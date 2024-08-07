Собянин назвал главные строительные проекты Москвы, завершенные в этом году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы в преддверии Дня строителя подвели промежуточные итоги работы столичного градостроительного комплекса в этом году, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Он обратил внимание, что, несмотря на санкции, московские специалисты сохраняют высокие темпы работы. Среди основных задач города мэр назвал строительство домов по программе реновации, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры и в целом создание комфортной и сбалансированной городской среды.



Собянин также перечислил главные достижения с января по июль. Во-первых, это ввод 5,3 миллиона квадратных метров недвижимости, включая 2,2 миллиона "квадратов" жилья. Во-вторых, строительство 48 объектов социальной инфраструктуры. Среди них – 23 школы и детских сада, 8 медицинских объектов, 10 спортивных объектов и 7 учреждений культуры.



Третье достижение – это завершение строительства 12,3 километра дорог, 8 искусственных сооружений и пешеходного перехода. Четвертое – это возведение семи объектов железнодорожного транспорта, включая новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3.



Еще одним достижением стал технический пуск первого участка Троицкой линии, работы по сооружению Рублево-Архангельской ветки, а также станции "Достоевская" Кольцевой линии.

Недавно заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что с начала года инвесторы приобрели порядка 976 коммерческих объектов площадью более 144 тысяч квадратных метров в Москве. Общая сумма сделок в итоге составила около 16,7 миллиарда рублей, уточнил он.

Ефимов добавил, что в будущем это приведет к появлению новых рабочих мест и росту показателя валового регионального продукта. При этом большая часть объектов расположена в Западном, Центральном и Южном административных округах. Отмечается, что недвижимость здесь пользуется повышенным спросом у инвесторов.

