Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой квартал появится на части бывшей промзоны Магистральные улицы на севере Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о территориях возле линий Московского центрального кольца (МЦК) и МЦД-1, рядом со Звенигородским шоссе и станциями МЦК Хорошёво и Шелепиха.

"Три участка бывшей промзоны Магистральные улицы площадью более 73 гектаров, расположенные рядом со Звенигородским шоссе, входят в один проект комплексного развития территорий", – напомнил он.

Так, на территории нового крупного жилого квартала планируют возвести свыше 3,2 миллиона "квадратов" недвижимости, а общие инвестиции составят более 1,26 триллиона рублей. Ежегодный бюджетный эффект при этом составит почти 27 миллиардов рублей.

"В итоге будет создано свыше 35,5 тысячи рабочих мест", – сказал Ефимов.

Так, на месте складов, офисов и других устаревших объектов возведут более 2 миллионов квадратных метров жилья, а также более миллиона "квадратов" различных общественно-деловых и социальных объектов, включая три школы и четыре детсада, добавил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

"Инфраструктуру будущего квартала дополнят четыре объекта коммунального хозяйства площадью почти 35 тысяч квадратных метров. Саму территорию благоустроят и озеленят", – сказал он.

Это уже второй проект КРТ данной промзоны, ранее аналогичное решение о реорганизации было принято для другой территории площадью 1,6 гектара.

До этого Ефимов рассказывал, что в столице идет подготовка к строительству по 80 проектам КРТ общей площадью 964 гектара. Общие сроки реализации проектов варьируются от 4 до 26 лет. В итоге инвесторы создадут около 228 тысяч рабочих мест.

