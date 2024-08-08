Дом по реновации сдали в эксплуатацию в Люблине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом, построенный в рамках реализации программы реновации, сдали в эксплуатацию в Люблине, рассказал руководитель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Здание располагается по адресу Ставропольская улица, 4/2.

"Четырехсекционная новостройка переменной этажности рассчитана на 223 квартиры. Общая площадь составляет почти 26 тысяч квадратных метров. Все работы по строительству и благоустройству территории завершены", – уточнил он.

Для новых жильцов подготовили квартиры с современной отделкой. В помещениях провели остекление лоджий, установили сантехнику и электрические плиты. Всего здесь подготовили 48 однокомнатных, 149 двухкомнатных и 26 трехкомнатных квартир.

На первых этажах находятся объекты общественно-деловой застройки. В подъездах предусмотрели по два лифта грузоподъемностью 400 и тысяча килограммов, помещения для хранения инвентаря и комнаты для консьержей. Вход осуществляется как с улицы, так и со двора.

Здание имеет г-образную форму. Рабочие применяли натуральные материалы, а в отделке – естественные цвета.

На прилегающей территории оборудовали детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха. Кроме того, проектом предусмотрена подземная парковка.

"На протяжении всего цикла строительно-монтажных работ наши инспекторы провели девять проверок", – добавил Слободчиков.

Между тем на северо-западе столицы передали под заселение 16 домов по программе реновации. В них заселились около трех тысяч семей. При этом город на безвозмездной основе оказал им помощь: они могли бесплатно воспользоваться транспортом и услугами грузчиков.

Всего программой предусмотрено возведение 432 новых домов в СЗАО. В настоящее время 32 дома находятся на стадиях проектирования и строительства. Для новостроек выбрали 41 площадку.

