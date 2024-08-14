Первый этап программы реновации завершен в 47 районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый этап программы реновации жилого фонда подошел к концу в 47 районах Москвы спустя семь лет после начала ее реализации. За это время реновация охватила 80% районов города. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр рассказал, что за это время современное жилье смогли получить москвичи более чем из тысячи домов. В ближайшее время переехать смогут жители еще 100 домов в 36 районах столицы, которые будут расселены в ходе второго и третьего этапа программы.

Ефимов подчеркнул, что реновация полностью завершилась в шести районах города. Старые дома расселили в Северном и Молжаниновском районах, а также в Коммунарке, Старом Крюкове, Южном Медведкове и Ясеневе.

После полного завершения программы реновации новое жилье, которое будет соответствовать утвержденным стандартам, смогут получить около одного миллиона москвичей.

Положительные изменения в инфраструктуре Москвы коснутся каждого второго жителя столицы, поскольку рядом с современными жилыми комплексами возводятся объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта. Кроме того, создается среда для работы и отдыха не только новоселов, но и жителей соседних домов, возведенных ранее.

"С начала реализации программы реновации в городе отпраздновали новоселье 148 тысяч москвичей, еще около 20 тысяч сейчас находятся в процессе переезда или оформляют необходимую документацию. Новые квартиры с готовой улучшенной отделкой предоставлены в 308 жилых комплексах. Еще 14 новостроек ввели в эксплуатацию и готовят к передаче под заселение", – отметил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, на данный момент общее число стартовых площадок под строительство жилья для переселения выросло более чем втрое, а их площадь составляет 10,2 миллиона квадратных метров. При этом город продолжает подбирать подходящие площадки.

По прошествии семи лет с начала программы реновации столица достигла не только значительных результатов по выполнению основных показателей в вопросе возведения новых домов и переселения жителей, но и смогла ускорить темп ее реализации.

В настоящее время по выданным разрешениям в рамках программы строятся 220 домов, площадь которых равна 4,3 миллиона квадратных метров, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Он отметил, что все эти площадки находятся под надзором комитета.

В соответствии с поручением мэра Москвы, Мосгосстройнадзор проверяет новостройки, возведенные по реновации, с особым вниманием. За время реализации программы при участии сотрудников подведомственного Центра экспертиз было организовано свыше 4 тысяч выездных проверок и более 24,5 тысячи лабораторно-инструментальных исследований, которые позволили оценить возведенные конструкции и материалы, примененные в ходе строительства.

Между тем первые два дома по программе реновации расселили в районе Метрогородок. Уже 135 семей переехали в современный жилой комплекс на Открытом шоссе. Всего в этом районе планируется предоставить новые жилища для почти 16 300 москвичей, которые проживают в 75 старых домах.