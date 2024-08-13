Дом по программе реновации появится в Бескудниковском районе

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Новостройка по программе реновации появится в Бескудниковском районе столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиану Княжевскую.

Она подчеркнула, что соответствующий градостроительный план территории, расположенный на Дмитровском шоссе, уже выпущен Москомархитектурой. Предельная мощность жилых помещений, которые возведут у станции метро "Лианозово", составит 16,5 тысячи квадратных метров.

"Район имеет сложившуюся социальную и коммерческую инфраструктуру", – отметила Княжевская.

Ранее стало известно, что жилой комплекс в районе Бирюлево Восточное уже передали под заселение по программе реновации. Так, москвичи из трех расселяемых домов на Касимовской улице приступили к переселению в новое современное жилье. В них проживают около 200 семей.

