135 семей в районе Метрогородок получили новые квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первые два дома по программе реновации расселили в районе Метрогородок, поэтому уже 135 семей переехали в современный жилой комплекс на Открытом шоссе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Полностью оказались расселены устаревшие сооружения по адресам улица Николая Химушина, дом 15, корпус 1 и Открытое шоссе, дом 27, корпус 4. Сам процесс переселения, по словам Овчинского, начался еще в октябре 2023 года.



"Равнозначные квартиры в районе получили уже более 2 100 человек, которые проживали в 13 расселяемых домах", – объяснил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего в этом районе планируется предоставить новые жилища для почти 16 300 москвичей, которые проживают в 75 старых домах Метрогородка.

Ранее жилой комплекс в районе Бирюлево Восточное уже передали под заселение. В итоге жители трех домов на Касимовской улице уже начали переселяться в новое и современное жилье.

