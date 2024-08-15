Два проекта КРТ реализуют на месте бывшей промзоны Магистральные улицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой и общественно-деловой кварталы организуют на четырех участках бывшей промзоны Магистральные улицы в рамках двух проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, два проекта КРТ, в рамках которых появится более 3,3 миллиона квадратных метров недвижимости, займут свыше 75 гектаров площади. Сейчас они находятся на разных стадиях разработки. Инвестиции в будущие кварталы составят примерно 1,27 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект будет больше 27 миллиардов рублей. Однако благодаря этому будет создано 36,6 тысячи рабочих мест.

Четыре участка бывшей промзоны Магистральные улицы расположены в границах транспортного каркаса Москвы. Например, один из них площадью 1,6 гектара находится недалеко от станции метро "Полежаевская" и примыкает к Хорошевскому шоссе. Его реорганизацией занимается правообладатель.

Три других, площадь которых составляет свыше 73 гектаров, базируются вдоль Звенигородского шоссе неподалеку от станций Хорошево и Шелепиха МЦК. Сейчас размещен проект решения об их развитии, ответ на который должны дать правообладатели.

Как сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на одном из участков в течение 4 лет возведут 41,2 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости, в том числе магазины, офисы, отделения банков и кафе. В рамках другого проекта появится жилой микрорайон, где построят свыше 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости.

"Рядом с жилыми домами построят семь образовательных комплексов для более чем 5,8 тысячи учащихся и воспитанников, также по проекту возведут объекты коммунального хозяйства, а сами участки благоустроят и озеленят", – подытожил он.

Ранее Ефимов заявлял, что на части бывшей промзоны Огородный проезд на разных стадиях реализации находятся три проекта КРТ. Предполагается, что на участках общей площадью почти 38 гектаров возведут не только жилые, но и деловые кварталы.

