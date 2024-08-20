Инвесторы девяти проектов КРТ определены на торгах с начала 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвесторы девяти проектов комплексного развития территорий определены на торгах с начала текущего года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Поступления в городской бюджет по договорам о реализации девяти проектов КРТ, инвесторы которых определены на аукционах в январе — июле, составят 29,93 миллиарда рублей. Компании займутся реорганизацией площадок в шести округах", – уточнил вице-мэр.

По его словам, свыше 2,6 миллиона "квадратов" недвижимости построят на 112 гектарах. Общая сумма инвестиций составляет 546 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 13 миллиардов рублей. Планируется развернуть 38 тысяч рабочих мест.

В рамках реализации проектов будут реорганизованы:

части бывших промзон Тушино, Грайвороново, Малино и Карачарово;

участок в Полесском проезде;

участок на улице Староволынской;

участок на пересечении проспекта Мира с улицей Бажова и Будайским проездом;

участок на Дмитровском шоссе;

участок на пересечении 64-го километра МКАД с Таллинской улицей.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на указанных территориях появятся более 1,1 миллиона квадратных метров жилья, свыше 1,5 миллиона "квадратов" производств и общественно-деловой застройки.

Здесь обустраивают новые школы и детские сады, проводят озеленение и оборудуют детские и спортивные площадки.

Между тем школа и детский сад появятся в Тропарево-Никулине в рамках реализации программы комплексного развития территорий. Планируется создать около 280 рабочих мест. Участок находится рядом со станциями "Юго-Западная" и "Озерная". Сейчас на указанном участке находятся офисы, мойки и другие объекты.

