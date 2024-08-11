Школу и детский сад построят по программе КРТ в Тропарево-Никулине

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Школа и детский зад появятся в Тропарево-Никулине в рамках реализации программы комплексного развития территорий. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

"Участок площадью 7,84 гектара находится на пересечении улиц Тропаревской и Никулинской. По проекту здесь планируется строительство образовательного комплекса площадью 48 тысяч квадратных метров. Вложения в редевелопмент площадки оцениваются почти в 13 миллиардов рублей", – уточнил он.

По его словам, планируется создать около 280 рабочих мест.

Участок находится рядом со станциями "Юго-Западная" и "Озерная". Сейчас на нем размещены офисы, мойки и другие объекты.

Новая школа рассчитана на 1,5 тысячи учеников, а детский сад – на тысячу человек, отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. При этом на прилегающей территории проведут работы по благоустройству.

В Можайском районе столицы, в свою очередь, будут реорганизованы четыре неэффективно используемых участка, общая площадь которых составляет 3,16 гектара. Они были объединены в единый проект комплексного развития территорий (КРТ). По итогам его реализации планируется создать жилье, которое будет использовано для программы реновации.

