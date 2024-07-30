Жилой квартал появится в районе Бирюлево Восточное по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Современный жилой квартал появится на территории района Бирюлево Восточное. Его построят по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Здание возведут на участке, который неэффективно используется в настоящее время. Вице-мэр уточнил, что город уже назначил оператора КРТ для реорганизации площадки.

"Редевелопмент участка, расположенного вдоль Лебедянской улицы, площадью 4,13 гектара проведет оператор КРТ, им выступит казенное предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства". В течение пяти лет там построят современный жилой квартал, где появится свыше 109 тысяч квадратных метров различной недвижимости", – сказал Ефимов.

Ожидается, что вложения в реализацию проекта превысят 36 миллиардов рублей. При этом ежегодный бюджетный эффект от него составит свыше 279 миллионов рублей. После завершения строительства на участке появится более 750 рабочих мест.

Площадь жилых домов, которые построят в ходе реализации проекта, превысит 95 тысяч квадратных метров, отметил в свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, рядом со зданиями будет создан многофункциональный комплекс, к которому присоединится паркинг, способный вместить до 350 машин. Его площадь составит 14 тысяч "квадратов". При этом сохранится и уже существующая стоянка, превышающая по площади 5 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в рамках 11 проектов КРТ жилье и деловые кварталы появятся в столичных районах Беговом, Восточное и Западное Дегунино, Войковском, Головинском, Дмитровском, Коптево, Тимирязевском и Хорошёвском. Их общая площадь составит 242 гектара. Реорганизацией территорий занимаются правообладатели участков и привлеченные по результатам торгов компании.

