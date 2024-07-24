Деловой квартал появится в Беговом районе по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Беговом районе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют два участка. Этим займется оператор, которого назначили власти столицы, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что общая площадь этих участков составляет 0,55 гектара. В течение четырех лет там будет создано современное деловое пространство. После завершения строительства в городе появится более 500 рабочих мест, отметил он.

При этом вложения в реализацию данного проекта превысят 5,8 миллиарда рублей. Вместе с тем ежегодный бюджетный эффект будет равен почти 226 миллионам рублей.

Подлежащие реорганизации участки обладают хорошей транспортной доступностью. Так, один из них располагается вдоль Третьего транспортного кольца между улицей Правды и Бумажным проездом, а второй находится между Бумажным проездом и МЦД-1. Сейчас там расположены устаревшие объекты.

"На участках в Бумажном проезде и на улице Нижней Масловке планируется возвести почти 18 тысяч квадратных метров объектов административно-офисного назначения. Саму территорию ждет благоустройство", – отметил, в свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Между тем в рамках реализации 70 проектов КРТ в Москве построят более 180 школ и детских садов. На входящих в программу территориях будут возведены как государственные, так и частные учебные учреждения. Окончательные решения об их наличии и емкости примут в рамках утвержденных столицей решений о КРТ.