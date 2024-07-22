Почти 14 км дорог будет проложено в рамках 25 проектов КРТ

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве утвердили проекты планировки 25 площадок, которые реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). В новых кварталах планируется построить около 14 километров дорог, заявил заммэра Владимир Ефимов.

Он отметил, что общая площадь 25 площадок составляет порядка 265 гектаров. В новых микрорайонах появятся улицы местного значения, внутриквартальные проезды, наземные пешеходные переходы. Также, указал Ефимов, реконструируют магистральные дороги общей протяженность около двух километров.

Новые дороги появятся в 21 столичном районе. Как рассказал глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, масштабное развитие улично-дорожной сети пройдет на части бывшей промзоны Кунцево. Там реконструируют Молодогвардейскую улицу и расширят проезжую часть до 23,75 метра.

Кроме того, на участке сделают три проектируемых проезда местного назначения общей протяженностью 0,78 километра, оборудуют 16 наземных пешеходных переходов, в том числе за пределами проекта КРТ. Также, продолжил Гаман, проведут озеленение внутриквартальных территорий, пешеходных зон, проездов, обустроят велодорожки и парковки для автомобилей.

Ранее сообщалось, что сейчас число реализуемых проектов по программе КРТ достигло 236. За четыре года действия программы город определил более 3,1 тысячи гектаров участков, на которых в будущем появятся современные кварталы. Совместно с инвесторами столичные власти намерены построить свыше 52 миллионов квадратных метров недвижимости.