Собянин: число проектов комплексного развития территорий возросло до 236

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Программа комплексного развития территорий (КРТ) отметила свое четырехлетие. На сегодняшний день число реализуемых в ее рамках проектов возросло до 236, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Мэр напомнил, что первый договор КРТ был заключен в июле 2020 года и подразумевал реорганизацию части бывшей промзоны Октябрьское поле. На данный момент там введены в эксплуатацию пять жилых корпусов, в том числе дом с медицинским центром, школа и детский сад. В настоящее время специалисты продолжают возводить в этом районе жилые здания, строят бизнес-центр и еще один детсад.



За четыре года действия программы город определил более 3,1 тысячи гектаров участков, на которых в будущем появятся современные кварталы, отметил градоначальник.



По словам Собянина, совместно с инвесторами власти столицы собираются возвести более 52 миллионов квадратных метров недвижимости. Речь идет и о новых производствах и жилых домах для программы реновации. В частности, планируется построить 87 школ и 95 детских садов.



При этом более 80% проектов КРТ находятся возле крупных транспортных объектов, которые делают новые кварталы более доступными и привлекательными, подчеркнул Собянин.



Проект в промзоне Грайвороново в Нижегородском районе расположен возле станций МЦК Новохохловская и МЦД-2 Калитники. В настоящее время на этой территории находятся склады, но в течение пяти лет там построят благоустроенный микрорайон.

В качестве еще одного примера мэр привел территорию бывшей промзоны Братцево в Войковском районе. Она находится у станции МЦК Балтийская. Здесь был утвержден проект планировки, в соответствии с которым ведутся строительные работы.



По словам главы столицы, все проекты КРТ позволят создать в городе свыше 763 тысяч рабочих мест. При этом инвестиции в них составят 17,3 триллиона рублей.

Между тем в первом полугодии 2024 года Москва утвердила реализацию 24 проектов комплексного развития территорий, 9 из которых расположены на участках бывших промзон. В развитие площадок инвестируют 745 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 5 миллиардов рублей.