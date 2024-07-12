На юге столицы реализуется 12 проектов комплексного развития территорий

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В первом полугодии город опубликовал проекты решений о реорганизации 32 площадок, 12 из которых находятся на юге столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, на 12 территориях общей площадью более 72 гектаров построят городские пространства, где будет свыше 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости. В проекты инвестируют 492 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более чем 11 миллиардов рублей. Будет создано около 23,5 тысячи рабочих мест.

Участки расположены в районах Бирюлево Восточное, Даниловском, Донском, Зябликово, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон и Орехово-Борисово Северное.

Одна из самых больших территорий площадью свыше 29 гектаров находится в районе Даниловском. Там планируется реорганизовать два участка, расположенных на части бывшей промзоны ЗИЛ. В результате будет построено более миллиона квадратных метров недвижимости.

Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению Сергея Собянина.

По программе КРТ будет построена гостиница возле станции метро "Верхние Лихоборы". На участке, который расположен на Дмитровском шоссе, находятся устаревшие сооружения, включая АЗС, автомойку и автосервис.

Здесь появится почти 160 тысяч "квадратов" общественно-деловой недвижимости, включая спортивные и торговые объекты, бизнес-центры, банки, рестораны и кафе.

