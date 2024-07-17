Москва утвердила девять проектов КРТ в рамках бывших промзон

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В первом полугодии Москва утвердила реализацию 24 проектов комплексного развития территорий (КРТ), из которых 9 расположены на участках бывших промзон, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, там планируется построить жилые и деловые кварталы. Появится более 3,1 миллиона квадратных метров недвижимости и около 36,8 тысячи рабочих мест. В развитие площадок инвестируют 745 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 5 миллиардов рублей.

Реорганизация ждет участки бывших промзон:

Павелецкая;

Карачарово;

Южный порт;

Коломенское;

Котляково;

Вагоноремонт;

Дегунино-Лихоборы;

Осташковское шоссе;

Прожектор.



Они расположены в районах Нижегородском, Печатники, Царицыно, Нагатино-Садовники, Даниловском, Лосиноостровском, Восточное Дегунино, Бескудниковском и Перово.

На месте бывших промзон возведут более 2 миллионов квадратных метров жилья, включая свыше 357 тысяч квадратных метров для реализации программы реновации и других городских нужд. Также там построят более миллиона квадратных метров общественно-деловых объектов и почти 11 тысяч квадратных метров производств.

Самой большой площадкой для редевелопмента в первом полугодии стал проект комплексного развития участка бывшей промзоны Южный порт, расположенной во 2-м Южнопортовом проезде, владении 10.

В общей сложности там построят почти 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, где более миллиона квадратных метров приходится на жилье, а 415 тысяч квадратных метров – на общественно-деловые объекты. Среди них образовательный комплекс для более чем 1,5 тысячи учеников и 675 воспитанников, здание для подстанции скорой помощи, а также магазины, кафе, рестораны и отделения банков.

Ранее в Зеленограде приступили к реализации двух проектов КРТ, общая площадь которых превышает 27,7 гектара. Так, на участках бывших промзон Малино и Алабушево возведут свыше 546 тысяч квадратных метров недвижимости. На этих территориях появится жилой микрорайон со школой, объектами спорта и досуга, детским садом, а также производственный квартал.