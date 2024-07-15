Два проекта КРТ будут реализованы в Зеленограде

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Зеленограде приступили к реализации двух проектов программы комплексного развития территорий (КРТ), общая площадь которых превышает 27,7 гектара, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в рамках этих проектов на участках бывших промзон Малино и Алабушево будут возведены более 546 тысяч квадратных метров недвижимости. На этих территориях появится не только жилой микрорайон со школой, детским садом, объектами спорта и досуга, но и производственный квартал.

Это позволит обеспечить москвичей практически семью тысячами рабочих мест, подчеркнул Ефимов. Заммэра также отметил, что инвестиции в развитие этих участков оцениваются почти в 50,5 миллиарда рублей.

Так, участок бывшей промзоны Малино в районе Крюково был передан по программе КРТ ООО "Специализированный застройщик "Проксима", который относится к группе компаний "Гранель". Площадь этой территории составляет 17,69 гектара.

На протяжении восьми лет с момента заключения договора там будет возведен современный городской квартал. В новых домах станет доступно 168 тысяч квадратных метров жилья, а также около 195 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости.

Речь идет об открытии детского сада для 200 воспитанников и школы, которую смогут посещать 400 учеников, а также центра развития детского творчества, технопарка, пожарного депо и торгово-развлекательного центра. В него также будет включен спорткомплекс с бассейном и зал для занятий экстремальными видами спорта.

В настоящий момент инвестор работает над подготовкой проекта планировки территории.

"Другой проект в Зеленограде реализует оператор КРТ. Здесь на части бывшей промзоны Алабушево площадью больше 10 гектаров в течение восьми лет построят производственные и общественно-деловые объекты общей площадью свыше 182 тысяч квадратных метров. Кроме того, будет улучшено транспортное обслуживание территории, в частности появится разворот на проспекте Генерала Алексеева. Проект планировки территории в настоящее время утвержден, ведется проектирование", – отметил в свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Между тем в первом полугодии город опубликовал проекты решений о реорганизации 32 площадок, 12 из которых находятся на юге столицы. На этих территориях, общая площадь которых превышает 72 гектара, построят городские пространства, где будет свыше 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости. В проекты инвестируют 492 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более чем 11 миллиардов рублей.