Инвестор реорганизует часть бывшей промзоны "Карачарово" в рамках КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инвестор "А ПЛЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ" реорганизует два участка на юго-востоке столицы по программе комплексного развитий территорий (КРТ). Компания подала соответствующую заявку. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Компания была единственным участников аукциона, город в ближайшее время предложит инвестору контракт на реорганизацию участков недалеко от Перовского шоссе и рядом с городским вокзалом Нижегородская. Сейчас там расположены склады, офисы и другие объекты.

"Инвестиции в реализацию проекта составят почти 9,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 472 миллиона рублей", – отметил Ефимов.

За право на реализацию проекта инвестор должен заплатить 41,6 миллиона рублей. По словам главы департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, в рамках проекта КРТ на бывшей промзоне "Карачарово" возведут общественно-деловой квартал: 50 тысяч "квадратов" недвижимости, включая физкультурно-оздоровительный и спортивно-развлекательный комплексы с футбольным полем, а также торговый центр, банки, офисы и гостиницу.

После строительства специалисты благоустроят территорию и озеленят ее. По итогам редевелопмента площадок в Нижегородском районе появится около 900 рабочих мест.

Сейчас в Москве по поручению Сергея Собянина осуществляется строительство 236 проектов КРТ общей площадью более 3 100 гектаров.

Также по программе КРТ будет построена гостиница возле станции метро "Верхние Лихоборы". На участке, который расположен на Дмитровском шоссе, находятся устаревшие сооружения, включая АЗС, автомойку и автосервис.

Здесь появится почти 160 тысяч "квадратов" общественно-деловой недвижимости, включая спортивные и торговые объекты, бизнес-центры, банки, рестораны и кафе.

