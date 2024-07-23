Более 180 образовательных учреждений появится в Москве благодаря программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 180 школ и детских садов планируется построить в Москве в рамках 70 проектов реорганизации участков бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных площадок, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Среди них – 87 школ более чем для 51 тысячи учащихся и 95 детских садов, которые смогут посещать свыше 20 тысяч детей. В рамках проектов редевелопмента возведут как государственные учебные учреждения, так и частные. Окончательные решения о наличии и емкости учреждений примут в рамках утвержденных столицей решений о КРТ.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, больше всего школ и детских садов построят в Печатниках. Там появится четыре детских сада почти для 1,5 тысячи воспитанников и две школы, которые смогут посещать в общей сложности три тысячи учеников.

Проекты комплексного развития участков бывшей производственной зоны Южный порт, предусматривающие возведение этих объектов, уже находятся на стадии реализации. В рамках реорганизации участков общей площадью 51,3 гектара оператор КРТ построит школу для 1,5 тысячи учеников и детские сады для 775 детей.

По проекту редевелопмента территории площадью 39,7 гектара правообладатели построят образовательный комплекс для 1,5 тысячи учащихся и 675 воспитанников.

Ранее сообщалось, что сейчас число реализуемых проектов по программе КРТ достигло 236. За четыре года действия программы город определил более 3,1 тысячи гектаров участков, на которых в будущем появятся современные кварталы. Совместно с инвесторами столичные власти намерены построить свыше 52 миллионов квадратных метров недвижимости.