Жилье и деловые кварталы появятся в девяти районах САО в рамках КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилье и деловые кварталы появятся в столичных районах Беговом, Восточное и Западное Дегунино, Войковском, Головинском, Дмитровском, Коптево, Тимирязевском и Хорошевском в рамках 11 проектов программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что их общая площадь составила 242 гектара. Реорганизацией территорий занимаются правообладатели участков и привлеченные по результатам торгов компании.



При этом больше всего проектов реализуют в Восточном Дегунино, где построят 165 тысяч "квадратов" жилья, технопарк, предприятие, логистический центр, спортивный комплекс и другие объекты.

"Всего появится свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости. В новых общественно-деловых и промышленных объектах создадут примерно 68,8 тысячи рабочих мест", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, инвестиции превысят 1,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 27 миллиардов рублей, добавил вице-мэр.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на территории бывшей промзоны "Вагоноремонт" в стадии реализации находится два проекта комплексного развития. Договоры по этим площадкам заключили в 2023 году.

"На участках общей площадью около 18 гектаров в течение шести лет с момента подписания планируется построить более 379 тысяч квадратных метров недвижимости", – рассказал Гаман.



В данный момент происходит освобождение этих площадок от текущей застройки, заключил Гаман.

Между тем в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) на Салтыковской улице в Москве появится комплекс с двумя центрами обработки данных. Новые центры будут соответствовать всем стандартам надежности и требованиям критической инфраструктуры. Их оснастят современными технологиями, которые обеспечивают высокую производительность, масштабируемость и энергоэффективность.