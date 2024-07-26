Новая улица появится в районе Северное Измайлово

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы согласовали проект строительства улицы местного значения в районе Северное Измайлово, рассказал председатель комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Он уточнил, что новая улица пройдет от школы, находящейся по адресу Щелковское шоссе, дом 58а, до 11-й Парковой улицы.

"Проектными решениями предусмотрено строительство улицы бульварного типа. Здесь появится двусторонняя проезжая часть, тротуары с обеих сторон шириной не менее двух метров, бульварная зона, а также газоны", – отметил Щербаков.

Вместе с тем на всем протяжении проезжей части будут созданы парковочные карманы. Там же построят въезды и выезды к уже существующим и проектируемым зданиям. Кроме того, проект предусматривает строительство водоотвода, а также прокладывание новых и замену старых подземных коммуникаций.

При этом территорию улицы планируется озеленить и установить там опоры освещения. Также власти собираются выделить зоны для движения пешеходов и маломобильных граждан специальной разметкой.

Между тем с начала текущего года в Москве установили 800 современных остановочных павильонов. Для сооружений теперь используют более прочные материалы. Конструкции выпускают на заводе СВАРЗ. Кроме того, все остановки имеют единый стиль.