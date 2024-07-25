Комплекс с дата-центрами появится на Салтыковской улице в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комплекс с двумя центрами обработки данных появится на Салтыковской улице в Москве в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

Ефимов отметил, что в городе сохраняется тенденция по созданию высокотехнологичных предприятий. Столица поддерживает такие проекты и выдает землю для их реализации. В Косино-Ухтомском выделен участок площадью порядка 100 тысяч квадратных метров для строительства комплекса с двумя дата-центрами общей мощностью 100 мегаватт. Проект внесет значительный вклад в развитие инфраструктуры хранения и обработки данных, а также создаст больше 350 мест для трудоустройства отечественных IT-специалистов, сказал заммэра.

Новые центры будут соответствовать всем стандартам надежности и требованиям критической инфраструктуры. Их оснастят современными технологиями, которые обеспечивают высокую производительность, масштабируемость и энергоэффективность.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что для строительства объекта Москва выделила инвестору – ГК "МонАрх" – земельный участок площадью 4,4 гектара по адресу Салтыковская улица, владение 8. Договор аренды заключен на пять лет, добавил он.

Ранее сообщалось, что инвестор в Мещанском районе построит многофункциональный общественно-деловой комплекс в рамках МаИП. Для этого город выделил участок около станции метро "Достоевская" площадью 70 тысяч "квадратов". Договор аренды заключен на пять лет. За это время инвестор должен закончить строительство и открыть деловой комплекс.